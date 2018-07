Soll der Staat Landwirten in Not helfen?

Die lang anhaltende Dürre hat für Ernteausfälle in der Landwirtschaft gesorgt. Nun fordert der Bauernverband eine Milliarde Euro vom Staat. Das Geld soll Landwirten in Not helfen. Soll der Staat das Geld zur Verfügung stellen? Was denken die Grafschafter?