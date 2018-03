Empfehlung - Smart Home: Schöne entspannte neue Welt

Nordhorn. Vor wenigen Jahren klang es wie Zukunftsmusik, ja, wie aus einem Science-Fiction-Film: Geräte, die mitdenken und untereinander sowie mit Menschen reden. Doch bereits heute gibt es Kühlschränke, die ihre Besitzer informieren, wenn der darin gelagerte Joghurt abgelaufen ist, und zugleich neuen auf die Einkaufsliste setzen. Hausbewohner können mit Smartphones immer und überall auf die Liste zugreifen und außerdem einen Blick per Kamera in den Kühlschrank werfen. Der Briefkasten meldet sich per Nachricht auf dem Smartphone, wenn er vom Post- oder Zeitungsboten gefüllt wurde. Fenster öffnen sich bei Erreichen einer bestimmten Luftfeuchtigkeit automatisch zum Lüften und die Heizung wird abgeschaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/smart-home-schoene-entspannte-neue-welt-230777.html