Silvia Pünt-Kohoff als SPD-Kreisvorsitzende bestätigt

Im Wahljahr 2017 setzt die Grafschafter SPD auf bekannte Gesichter. Bei der Abstimmung über den Kreisvorstand auf dem Parteitag in der Gaststätte Venhaus in Schüttorf, bestätigte die Versammlung am Freitagabend Silvia Pünt-Kohoff als Kreisvorsitzende.