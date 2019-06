Sieben Schulleiterstellen in der Grafschaft nicht besetzt

Schon 27 Mal ist die Rektorenstelle an der katholischen Grundschule in Schüttorf ausgeschrieben worden – ohne Erfolg. Die Schule wird seit 2011 kommissarisch geleitet. Auch an weiteren Grundschulen im Landkreis wartet man sehnlichst auf Bewerber.