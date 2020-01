Empfehlung - Serverausfall bei der Grafschafter Rettungsleitstelle

Nordhorn Und auf einmal waren die Bildschirme schwarz: Nach einem Test der Notstromversorgung im Kreishaus der Grafschaft Bentheim in Nordhorn ist der Server der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle am Freitagnachmittag zusammengebrochen. Die eingehenden Notrufe an die 112 wurden an die Leitstelle in Meppen weitergeleitet. „Die Grafschafter haben das also im Zweifel gar nichts gemerkt“, sagt Erster Kreisrat Dr. Michael Kiehl. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/serverausfall-bei-der-grafschafter-rettungsleitstelle-342415.html