Selbsthilfegruppen in der Grafschaft stellen sich vor

Nordhorn Im NINO-Hochbau in Nordhorn erwartet die Besucher an beiden Tagen ein interessantes Vortragsprogramm rund um die Themen Selbsthilfe, Ehrenamt und Gesundheitsförderung. Anlass der Veranstaltungen ist das 20-jährige Bestehen der Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises. Zur Eröffnung hat die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Dr. Carola Reimann, ihr Kommen zugesagt. Die Teilnahme an den Veranstaltungen, die sich an die interessierte Öffentlichkeit und Fachpublikum gleichermaßen richtet, ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/selbsthilfegruppen-in-der-grafschaft-stellen-sich-vor-316840.html