Schwerverletzte bei Unfällen auf glatten Straßen

Schneefall und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt haben in der Nacht und am Mittwochmorgen zu gefährlichen Situationen auf Straßen in der Region geführt. In Nordhorn gab es mehrere Verletzte, in Salzbergen verunglückte ein Viehtransporter.