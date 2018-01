Empfehlung - Schwerverletzte auf glatten Straßen – Wetterdienst warnt

sb/hi/gam Nordhorn/Denekamp/Salzbergen. In Nordhorn ist am Mittwochmorgen ein Kleinwagen auf dem Tillenberger Weg verunglückt. Dabei wurden drei junge Leute zum Teil schwer verletzt. Laut Polizei kam der Fiat, der aus Brandlecht in Richtung Hesepe unterwegs war, bei Schneefall von der Straße ab. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Eine 18-Jährige und ein 22-Jähriger wurden schwer verletzt. Der 24 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Nach Polizeiangaben waren an dem Fahrzeug Sommerreifen montiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schwerverletzte-auf-glatten-strassen-wetterdienst-warnt-222082.html