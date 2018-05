Schwere Unwetter für Grafschaft und das Emsland angekündigt

gn Nordhorn. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Emsland und die Grafschaft Bentheim eine amtliche Unwetterwarnung ausgegeben. Die Warnung vor schwerem Gewitter gilt am Sonntag von 16.16 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr. Laut DWD besteht die Gefahr, das schwere Gewitter auftreten. Zudem weist der Wetterdienst auf mögliche Gefahren hin: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich“, schreibt der DWD. Weiter rät er, alle Fenster und Türen zu schließen, Gegenstände im Freien zu sichern, Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten und den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden.

Der Kreisverkehr an der Haupstraße in Lohne stand kurzzeitig unter Wasser. Foto: Schock

In Lohne ist indes aufgrund eines kräftigen Regenschauers der Kreisverkehr an der Hauptstraße unter Wasser gesetzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten einen Gullideckel anheben, damit der Niederschlag abfließen konnte.