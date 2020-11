Schweinespezialberater Joachim Schulz geht in Ruhestand

In einem symbolischen Stabwechsel überreichte Joachim Schulz ein Klimamessgerät an seine Nachfolgerin Vanessa Gappa. Dienststellenleiter Dr. Vinzenz Bauer wünschte der neuen Mitarbeiterin einen guten Start im Beratungsteam der Bezirksstelle und bedankte sich bei Joachim Schulz für sein langjähriges Engagement in der Beratung Schweine haltender Betriebe im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Foto: LWK