Empfehlung - Schule aus: Grafschafter Jugendliche stürmen in die Ferien

Nordhorn Ihre Freude über den Beginn der Sommerferien war den Schülern der 6a des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn am Mittwoch deutlich anzusehen. Laut jubelnd stürmten sie am kurz nach 10 Uhr mit ihren Zeugnissen in der Hand aus der Schule. Die schulfreie Zeit haben sich die Schüler auch redlich verdient. „Die Klasse hat in diesem Jahr hervorragendes geleistet, niemand ist sitzengeblieben“, freute sich die Pädagogin Verena Potgeter gemeinsam mit ihren Schülern über die guten Noten. Zurück in den Unterricht geht es für diese, ebenso wie für alle der insgesamt über 19.000 Kids an 56 Grafschafter Schulen, am 15. August. Bis dahin heißt es nun für alle: Schöne Ferien!(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schule-aus-grafschafter-schueler-stuermen-in-die-ferien-305792.html