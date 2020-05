Schützenvereine kommen auf Ems-Vechte-Welle zu Wort

Geeste Da in diesem Jahr viele Schützenfeste coronabedingt ausfallen, möchte Radiomoderator Ingo Mertineit den Vereinskameraden in seiner Sendung auf der Ems-Vechte-Welle Grußbotschaften ermöglichen. Wer seine Vereinsfreunde grüßen möchte, kann seine Botschaft bis zum 1. Juni per SMS, WhatsApp oder WhatsApp-Sprachnachricht an die Mobilnummer 0160 4392603 oder per E-Mail an hallo@ingomertineit.de senden. Auf demselben Weg können auch Musikwünsche übermittelt werden. Um die kümmert sich Mertineits Patenkind Nico Mertineit, der erstmals in einer Radiosendung seines Onkels auf der Ems-Vechte-Welle mitwirkt. Die eingesandten Grüße werden am Samstag, 27. Juni, von 15.03 bis 19 Uhr in der „Ingo Mertineit Show“ vorgetragen beziehungsweise eingespielt. Des Weiteren dürfen in der Sendung auch Schützenvorstände zu Wort kommen, die sich übers Radio an ihre Mitglieder wenden können. Einige Vereine haben sich in der Corona-Zeit besondere Aktionen für die Vereinskameraden einfallen lassen. Darüber möchte Ingo Mertineit mit den Vereinen sprechen.

Weitere Informationen zur Schützenfest-Sendung gibt es auf www.facebook.com/dieingomertineitshow und www.ingomertineit.show.