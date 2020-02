/ Lesedauer: ca. 2min Schüttorfer Stadtladen an zwei Tagen in der Woche geöffnet

Die einen verstehen sich als „komplett-Service“, die anderen erproben sich mit ihrem Konzept erst einmal Schritt für Schritt. So wie der Stadtladen in Schüttorf, in dem die Betreiber an zwei Tagen in der Woche ihre Produkte anbieten.