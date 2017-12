Empfehlung - Schüler zeigen Flagge gegen Kinderarmut im Landkreis

Nordhorn. Dem Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) zufolge leben 4130 Jungen und Mädchen in der Grafschaft in Armut, da sie „auf Sozialgeld oder sonstige staatliche Transferleistungen angewiesen sind“. An die Jungen und Mädchen und ihr Schicksal erinnert seit Montag ein blaues Fahnenmeer vor dem Kreishaus in Nordhorn. Aufgestellt haben die Fähnchen 25 Siebtklässler der Freiherr-vom-Stein-Schule auf Einladung des DKSB.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schueler-zeigen-flagge-gegen-kinderarmut-im-landkreis-217891.html