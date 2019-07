Empfehlung - Schüler lesen Platt: Ein Landessieger aus der Grafschaft

Hannover Beim Wettbewerb „Schüler lesen Platt“, der alle zwei Jahre von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgerufen und den Sparkassen vor Ort organisiert und finanziell unterstützt wird, errang der Oberschüler in der Altersgruppe C (5. und 6. Klasse) den ersten Platz. Einen dritten Platz in der Altersgruppe E (ab 9. Klasse) belegte Jana Balder vom Evangelischen Gymnasium Nordhorn. Den jeweils vierten Platz belegten Ida Brink von der Grundschule Lohne (Altersgruppe A, 3. Klasse) und Josef Assies vom Schulzentrum Lohne (Altersgruppe D, 7. und 8. Klasse). Das ergab der Landesentscheid im NDR-Landesfunkhaus in Hannover.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schueler-lesen-platt-ein-landessieger-aus-der-grafschaft-306066.html