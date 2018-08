Empfehlung - Schüler lernen in Nordhorn sicheren Umgang mit Smartphones

Nordhorn Smartphones sind ein kleines „Universum“ für sich. Manchmal überfordert es den Nutzer: Was macht ein sicheres Passwort aus? Welche Gefahren gibt es im Internet? Wie kann ich mein Handy und vor allem mich selber vor diesen Gefahren schützen? Der sichere Umgang mit dem Smartphone will gelernt sein – auch für Jugendliche, die im Prinzip mit dem Mobiltelefon aufwachsen. Und genau darum ging es jetzt bei einer Ferienpassaktion für acht- bis zwölfjährige Schüler in Nordhorn. Eingeladen dazu hatte die Volkshochschule Grafschaft Bentheim. Workshopleiter war Thomas Adriaans. Er arbeitet seit 2006 für die Volkshochschule und gibt regelmäßig Einführungskurse in die Welt der Smartphones für Erwachsene. „Vielfach ist es so, dass Kinder zwar EDV-Unterricht in den Schulen haben, aber leider sehr selten das Thema Sicherheit angesprochen wird. Sicherheit im Umgang mit dem Gerät, aber auch Sicherheit bei der Bedienung des Smartphones sind sehr wichtig“, erläuterte Thomas Adriaans die Idee hinter der Ferienpassaktion.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schueler-lernen-in-nordhorn-sicheren-umgang-mit-smartphones-245254.html