Schüler-Job-Busse der Ems-Achse sind in den Ferien unterwegs

gn Nordhorn. Es dröhnt, knirscht, wummert und Metallspäne schaben an der Scheibe entlang, wenn eine CNC-Fräsmaschine sich durch einen Metallklotz frisst. So sieht und klingt beispielsweise der Arbeitsplatz eines Zerspanungsmechanikers. Aber was machen ein Zerspanungsmechaniker, eine IT-Systemkauffrau, ein Packmitteltechnologe, ein Textillaborantin oder eine Mediengestalterin für Digital und Print eigentlich genau und wie sieht der Arbeitsplatz aus? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigen sich die Schüler-Job-Busse in den Herbstferien.

In Kooperation mit der Agentur für Arbeit Nordhorn und den Wirtschaftsförderungen der Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim organisiert die Ems-Achse vom 9. bis 13. Oktober insgesamt fünf Job-Busse. Dabei präsentieren 17 Unternehmen ihre Berufe aus den Bereichen: Pflege, IT, Elektronik, Gesundheitswesen, Marketing, Metall- und Maschinenbau, Kunststoff und Chemie.

„Wir möchten den Jugendlichen und Eltern aufzeigen, welche beruflichen Chancen die Region bietet und vor allem wie vielfältig und spannend die Berufe sind.“, so Projektleiter der Fachkräfteinitiative Jens Stagnet von der Wachstumsregion Ems-Achse. Bei Tagestouren erhalten Interessierte die Gelegenheit, Arbeitgeber in Ostfriesland, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim kennenzulernen. Die Ems-Achse bietet Job-Busse für Schüler, Studierende, Wiedereinsteiger und für niederländische Fachkräfte an.

Informationen über Touren und Abfahrtsorte gibt es auf www.zukunftsachse.de. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung bis zum 22. September 2017 bei der Agentur für Arbeit ist erforderlich unter Telefon 05921 870-174.