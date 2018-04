Empfehlung - Schornsteinfeger Hermann Reimer geht in den Ruhestand

Nordhorn. Mehr als 50 Jahre lang war Hermann Reimer Schornsteinfeger, seit dem 1. Januar 1992 Bezirksschornsteinfeger des Bezirkes Neuenhaus/Niedergrafschaft. Am 31. Mai ist Schluss, Reimer geht in den Ruhestand, mit 67 Jahren. In einer Feierstunde am Mittwoch wurde er von Landrat Friedrich Kethorn verabschiedet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schornsteinfeger-hermann-reimer-geht-in-den-ruhestand-233844.html