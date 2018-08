Empfehlung - Schnörkelloser Abschied nach 41 Jahren in Gottes Dienst

Nordhorn Wenn Heinz-Hermann Nordholt am Ende dieses Monats offiziell in den Ruhestand tritt, dann endet nicht nur sein Seelsorgeramt für die Reformierten in der Grafschafter Kreisstadt. Nach 41 Jahren in Gottes Dienst, die der gebürtige Schüttorfer als Theologe und Prediger nah bei den Menschen verbracht hat, lässt er auch andere Funktionen und Ämter hinter sich. Den Vorsitz des evangelisch-reformierten Synodalverbandes hat er bereits abgegeben. In seinen knapp zehn Jahren als Präses stieß Nordholt die Planungen des gemeinsamen Betreuungszentrums von Diakonie und Caritas an, das im Frühjahr 2017 auf dem NINO-Gelände unter dem Namen „Compass“ eröffnete und bundesweit als einzigartig gilt. Zugleich brachte er als Vorsitzender der Stiftung Kloster Frenswegen die ökumenische Bildungs- und Begegnungsstätte deutlich nach vorne – sowohl in geistlicher als auch in baulicher und wirtschaftlicher Weise.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schnoerkelloser-abschied-nach-41-jahren-in-gottes-dienst-247856.html