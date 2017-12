Schneegestöber in der Grafschaft

Nordhorn. Vorsichtige Fußgänger, schiebende Radfahrer und schleichende Autos. Eine Schneefront hat am frühen Sonntagnachmittag auch die Grafschaft erreicht. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt der Schnee zunächst auf dem Boden liegen. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar davor, dass im Laufe des Sonntages fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee fallen können. Am Abend könnte der Schneefall in der Region in Regen übergehen. Es besteht die Gefahr, dass Straßen und Wege glatt sind.

Bildergalerie Schneegestöber in der Region Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. / Lena (11) aus Nordhorn hat einen GN-Schneemann gebaut. © Steffen Burkert Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Henrik Hille Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Henrik Hille Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Henrik Hille Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Henrik Hille Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Henrik Hille Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Iris Kersten Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Iris Kersten Bei Paulina und Antonia Westerhof in Nordhorn war der Schneemann recht hungrig ... © Cornelia Westerhof Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Kersten, Iris Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. Kinder hingegegen hatten ihren Spaß. © Kersten, Iris Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. Kinder hingegegen hatten ihren Spaß. © Kersten, Iris Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. Kinder hingegegen hatten ihren Spaß. © Kersten, Iris Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. Kinder hingegegen hatten ihren Spaß. © Kersten, Iris Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. Kinder hingegegen hatten ihren Spaß. © Kersten, Iris Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen. © Kersten, Iris

Die Spaziergänger, die am Sonntag durch die Nordhorner Innenstadt gehen, freuen sich überwiegend über den Schneefall. „Ich will hoffen, dass der Schnee zu Weihnachten liegen bleibt“, sagt ein Vater, dessen Söhne die ersten Schneebälle formen. Wie lange der Schnee liegen bleibt, ist unklar. Autofahrer müssen auch am Montag mit glatten Straßen und zugefrorenen Scheiben rechnen.

Schneegestöber in der Grafschaft Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in der Region. Autofahrer haben mit glatten Straßen in der Grafschaft zu kämpfen.