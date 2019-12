Empfehlung - Schlusspunkt einer Ära der Nordhorner Stadtgeschichte

Was waren das für Herausforderungen, die der Niedergang der Textilindustrie der Stadt Nordhorn und der gesamten Region gestellt hat! Abgesehen von den schmerzhaften Wunden, die der Verlust Tausender Arbeitsplätze schlug, hinterließ die Textilära auch im Stadtbild tiefe Wunden: Mehr als 54 Hektar verwaiste Industrieflächen, verteilt auf vier Standorte, mussten von giftigen Altlasten gereinigt und für die Stadtentwicklung wieder nutzbar gemacht werden. 54 Hektar, das entspricht der Fläche von gut 77 Fußballfeldern – allesamt mitten im Stadtgebiet, teilweise sogar in höchst wertvollen Lagen direkt in der Innenstadt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schlusspunkt-einer-aera-der-nordhorner-stadtgeschichte-336719.html