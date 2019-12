Empfehlung - Schlechteste Note für Nordhorner Eissporthalle

Nordhorn „Am Bauwerk wurden Schäden und Mängel festgestellt, die getrennt nach Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit mit einem Programmsystem ZIS-Bauwerke bewertet wurden“, heißt es dazu in der Mitteilungsvorlage. Die Einzelschäden der wegen Einsturzgefahr gesperrten Halle ergeben eine Gesamtzustandsnote, die von 1,0 („kein Schaden“) bis 4,0 („schwerwiegende Schäden“) reicht. Mit 4,0 erreichte die Eissporthalle laut Vorlage die „höchste und schlechteste Zustandsnote“. Das Ingenieurbüro soll die festgestellten Schäden in verschiedenen Bereichen der Halle in der Ausschusssitzung vorstellen. Unter anderem werden die Eislauffläche, die Außenhaut und die Holzkonstruktion genannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schlechteste-note-fuer-nordhorner-eissporthalle-332635.html