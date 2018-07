Empfehlung - Schlag gegen Schwarzarbeit bei Reinigungsfirmen

Osnabrück/Nordhorn/Lohne Der Osnabrücker Zoll hat am Montag mehrere Firmen im Gebäudereinigungshandwerk kontrolliert. Ziel war es, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken und zu bekämpfen. „Die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit von den Standorten Osnabrück, Nordhorn und Lohne befragten die Reinigungskräfte in verschiedenen Betrieben nach ihren Beschäftigungsverhältnissen, überprüften Mindestlohnbestimmungen und Aufenthaltstitel“, berichtet der Zoll am Mittwoch. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schlag-gegen-schwarzarbeit-bei-reinigungsfirmen-241876.html