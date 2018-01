Empfehlung - Schienenverkehr „Regiopa“ startet wie geplant am 7. Dezember

Bad Bentheim/Nordhorn/Neuenhaus. Die wichtigsten Daten stehen inzwischen fest: Am Sonnabend, 7. Dezember diesen Jahres soll Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil in Nordhorn das Startsignal für die Wiederaufnahme des Personenzugverkehrs auf dem BE-Gleis geben. Am Tag danach sollen die Grafschafter dann Gelegenheit haben, bei kostenlosen Pendelfahrten auf der 28 Kilometer langen Strecke zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus ihre Lust am Zugfahren neu zu entdecken. Am Montag, 9. Dezember, soll dann der fahrplanmäßige Zugbetrieb beginnen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schienenverkehr-regiopa-startet-wie-geplant-am-7-dezember-222275.html