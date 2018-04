Empfehlung - Schafauftrieb: Tiere weiden wieder in Tillenberge

Nordhorn. Ihre „Saisonarbeit“ haben am Freitag geschätzte 70 Bentheimer Landschafe im Naturschutzgebiet Tillenberge in Nordhorn aufgenommen. Dort werden die Tiere den Sommer über ganz natürlich die Wachholderheide pflegen. Denn dadurch, dass die Schafe dort weiden, wird die Heide zur Verjüngung angeregt und treibt erneut aus. Die Schäfer des Nordhorner Tierparks haben die Schafe am Freitag nach der Winterpause in Tillenberge entlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/schafauftrieb-tiere-weiden-wieder-in-tillenberge-233252.html