Empfehlung - Sanftes Abendrot und zuckende Blitze punkten bei Fotopreis

Nordhorn Blitze zucken eindrucksvoll über Schüttorf und Burg Bentheim. Eine Fietse steht verstohlen in einem Frühlingsidyll in Lage. Zig Hände recken sich vor der Bühne auf dem Grafschaft Open Air in die Luft. Die Sonne strahlt über einen schneebedeckten Hügel in Nordhorn. Der Povelturm steht einsam im Abendrot. Das alles sind „Wir in der Grafschaft“ – zumindest nach Ansicht von sechs Grafschafter Fotografen, die als Gewinner des 17. Fotopreis der Grafschafter Sparkassenstiftung hervorgegangen sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/sanftes-abendrot-und-zuckende-blitze-punkten-bei-fotopreis-317049.html