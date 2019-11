Empfehlung - „Rummeltag“ im Kreishaus: Fietzek tritt Amt als Landrat an

Nordhorn In den Vorstandsbüros der Kreisverwaltung war am Freitag „Rummeltag" – so sagen es Mitarbeiter mit einem Augenzwinkern. Der scheidende Landrat Friedrich Kethorn hatte Raum 133 im ersten Stock bereits am Reformationstag leer geräumt, am Freitagmorgen übergab er Schlüssel und Amtsgeschäfte an Nachfolger Uwe Fietzek. Der wiederum packte seine Sachen in Raum 132, um Platz zu machen für seinen Nachfolger als Erster Kreisrat, Michael Kiehl.(...)