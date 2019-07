Rotavirus ist in der Grafschaft auf dem Vormarsch

In Niedersachsen haben die Meldungen von Rotavirus-Infektionen an das Robert Koch-Institut (RKI) stark zugenommen. Auch im Landkreis Grafschaft Bentheim wurde der Vorjahreswert der Infektionen mit dem für Kinder und Senioren gefährlichen Krankheitserreger bereits überschritten. Das berichtet die“ IKK classic“. Die Krankenkasse hat die aktuelle Statistik des Bundesinstituts für Infektionskrankheiten ausgewertet. Demnach wurden bis Ende der 25. Kalenderwoche (bis 23. Juni) landesweit fast 3000 Infektionen (2964) gezählt. Das sind mehr als doppelt so viele, wie im gesamten Jahr 2018 (1377).

„Im Landkreis Grafschaft Bentheim wurde die meldepflichtige Krankheit in diesem Jahr bisher bereits bei 30 Patienten diagnostiziert“ (bis zur Kalenderwoche 52), berichtet Uwe Kuhlmann, Regionalgeschäftsführer der „IKK classic“ in Hameln. „Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es nur 20.“ Im gesamten Jahr 2018 wurden im Landkreis 23 Infektionen gezählt.

Einen eindeutigen Grund für die Entwicklung konnte die Krankenkasse nicht nennen. Die Zunahme von Infektionen mit dem Rotavirus ist laut IKK in fast allen niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten zu beobachten. Einzige Ausnahmen seien die Städte Oldenburg und Osnabrück sowie der Landkreis Osterholz.

Außer in Sachsen und Thüringen hat die Infektionsrate in allen Bundesländern zugenommen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits über 30.000 Infektionen (30.476) beim RKI gemeldet, fast 7000 Meldungen mehr als 2018 mit insgesamt (23.602). „Die Zahlen schwanken zwar von Jahr zu Jahr stark“, sagt Kuhlmann: „Die Steigerung in diesem Jahr ist aber ungewöhnlich, vor allem in Niedersachsen.“ So dramatisch wie sei der Anstieg nur noch in Brandenburg und Berlin.

Rotaviren lösen starken Brechdurchfall aus. Harmlos ist eine Ansteckung aber nicht. Die Erkrankung ist meldepflichtig, weil sie vor allem wegen des massiven Flüssigkeitsverlusts für Säuglinge und Kleinkinder lebensgefährlich sein kann. Erbrechen und Durchfall setzen plötzlich und heftig ein, auch Bauchkrämpfe und Fieber können auftreten. Bei Erwachsenen verläuft die Erkrankung meistens milder und ist nur für chronisch Kranke und ältere Menschen riskant.