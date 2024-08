Rolf in Uelsen - Auf den Spuren der ersten Wasserversorgung

Noch vor 100 Jahren war es völlig normal das Trinkwasser in der Grafschaft aus einem Brunnen zu holen. Dabei war das wasser vielerorts belastet mit Keimen und Krankheitserregern. So kam es, dass 1929 Uelsen als erste Grafschafter Gemeinde eine zentrale Wasserbeschaffung mit einem eigenen Wasserwerk bekam. In der neuen Folge „Grafschaft2Go“ ist Rolf unterwegs auf den Spuren dieser Unternehmungen. Dabei entdeckte er Dinge, die er vorher nicht für möglich gehalten hätte.