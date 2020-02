Empfehlung - Rinderherpes: Vorsichtige Entwarnung in der Grafschaft

Nordhorn Nach Angaben von Kreisveterinär Dr. Hermann Kramer gibt es aktuell keinen Anlass, weitere Rinder wegen des Verdachtes auf die Rinderherpeserkrankung zu zu töten. Wie berichtet, mussten in den vergangenen Wochen 160 Rinder in zwei Ställen geschlachtet werden. Auf den betroffenen Höfen leben nach Angaben der Kreisverwaltung zusammen 370 Rinder. Die dort verbliebenen Tiere hätten bislang keine Symptome des BHV1-Virus gezeigt, teilt Hermann Kramer auf GN-Anfrage mit. „Alle Proben, die bislang untersucht worden wurden, sind negativ ausgefallen", so der Kreisveterinär. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/rinderherpes-vorsichtige-entwarnung-in-der-grafschaft-344007.html