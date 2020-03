Empfehlung - Rettungsdienste haben Telemedizin im Blick

Nordhorn Der Notarzt ist nicht mehr in jedem Fall vor Ort, sondern wird im Bedarfsfall über ein Tablet zugeschaltet. Das ist - in Kurzform - das Szenario der diskutierten Telemedizin. Während im benachbarten Nordrhein-Westfalen dazu bereits erste Forschungsprojekte durchgeführt werden, ist eine Umsetzung in Niedersachsen aktuell noch nicht denkbar. „Das niedersächsische Rettungsdienstgesetz eröffnet uns dazu in der jetzigen Form keine Möglichkeiten“, erklären Stefanie Kersten, Fachbereichsleiterin Sicherheit und Ordnung beim Landkreis, und Dr. Wolfgang Hagemann, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Landkreises Grafschaft Bentheim, auf Nachfrage der GN.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/rettungsdienste-haben-telemedizin-im-blick-346833.html