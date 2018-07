Reservisten reisen zur Kriegsgräberpflege nach Russland

Die Kranzniederlegung am Denkmal zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Gusev (Gumbinnen) war der Höhepunkt des Kriegsgräberpflegeeinsatzes der Reservistenkameradschaft Kreisgruppe Emsland/Grafschaft Bentheim. Vor Ort gab es viel Lob für die Arbeit.