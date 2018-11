Empfehlung - Rekordsommer für die Grafschafter Freibäder

Nordhorn Die Schwimmbecken rappelvoll und auch auf den Liegewiesen drum herum tummeln sich die Massen. Im Hitzesommer 2018 war das ein beinahe tagtäglicher Anblick in den Badeanstalten. Vor allem im Nordhorner Freibad suchten Grafschafter und die Nachbarn aus den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen Abkühlung. „Es war ein irre guter Sommer“, freut sich Dr. Michael Angrick, Geschäftsführer der bnn. Deutlich mehr als 100.000 Badegäste zusätzlich zum Vorjahr verzeichnete das Delfinoh zwischen dem 15. Mai und dem 15. September. Knapp 185.000 Menschen haben das kombinierte Hallen- und Freibad in diesen Monaten besucht. Im selben Zeitraum waren es im Vorjahr 77.500 Badegäste. „An diesen Zahlen sieht man, dass die Witterung gut war“, sagt Angrick. Bis in den Oktober hinein haben die Gäste des Freibades noch die Liegen im Außenbereich genutzt, um sich dort zu sonnen. Für die Angestellten des Bades bedeuteten die hohen Besucherzahlen viel Stress. Fünf bis sieben Kollegen hatten die Becken immer im Blick, damit nichts passiert, berichtet Bäderkoordinator Volker Mende. Um sein Personal zu entlasten, stellte er zusätzlich einen Sicherheitsdienst ein. Die Mitarbeiter der Securityfirma sollten Streitigkeiten schlichten und für Ordnung abseits der Becken sorgen. Größere Zwischenfälle verzeichneten die Bäderbetreiber nicht. „Wir hatten keinen Badeunfall“, ist Volker Mende erleichtert. Meistens mussten Platzwunden und Wespenstiche versorgt werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/rekordsommer-fuer-die-grafschafter-freibaeder-265421.html