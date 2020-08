Reinhold Hilbers: Sommertour unter Corona-Bedingungen

Nordhorn „Wie jedes Jahr werde ich auch 2020 zu meiner traditionellen Sommer-Radtour durch die Grafschaft Bentheim starten“, kündigt Reinhold Hilbers an, CDU-Landtagsabgeordneter für die Grafschaft Bentheim. Lange sei wegen der Ausbreitung des Corona-Virus nicht klar gewesen, ob Vor-Ort-Termine überhaupt stattfinden könnten. „Wir haben wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt“, erklärt Hilbers nun.

Am Mittwoch, 19. August, startet der CDU-Politiker mit seinen Parteifreunden in Schüttorf und Bad Bentheim, am Donnerstag, 20. August, steht Nordhorn auf dem Programm, am Freitag, 21. August, führt die Tour nach Neuenhaus und Wietmarschen, und am Samstag, 22. August, endet die Sommertour mit Stationen in Emlichheim und Uelsen. Schwerpunkte der „politischen Radtour“ sind Infrastrukturprojekte, Besuche bei ehrenamtlichen Institutionen und bei Wirtschaftsunternehmen. „Gerade jetzt finde ich es wichtig, wieder raus zu kommen und sich Zeit für persönliche Gespräche zu nehmen. Zwar muss nun mehr Abstand eingehalten werden und die Termine in Räumen müssen so kurz wie möglich gestaltet werden, aber im Kern geht es wie immer darum, möglichst viel aus den Terminen und Gesprächen mitzunehmen“, so Hilbers und ergänzt: „Außerdem liegt es ja im Wesen einer Radtour, dass diese vor allem an der frischen Luft stattfindet, und das lässt sich gut mit den Corona-Regeln vereinbaren.“

Das gesamte Programm kann per E-Mail an post@grafschafter-cdu.de oder unter Telefon 05921 89245 angefordert werden. „Anmeldungen müssen wegen der Corona-Regelungen verbindlich im Vorfeld erfolgen, wobei die erforderlichen persönlichen Daten erhoben werden. Die Teilnahme erfordert zwingend die Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstands und in Räumen auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes“, heißt es von den Organisatoren.