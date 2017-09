Reinhold Hilbers soll CDU-Sozialminister werden

Hannover. Der Grafschafter CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Hilbers ist am Dienstagnachmittag von Bernd Althusmann in Hannover in sein Kompetenzteam berufen worden. Hilbers soll dort für Soziales verantwortlich sein. Damit wäre der Lohner bei einem Wahlsieg der CDU der erste Landesminister aus der Grafschaft Bentheim. Ob er den Posten übernehmen kann, hängt von den Verhandlungen mit einem möglichen Koalitionspartner ab. Hilbers bezeichnete die Berufung gegenüber den GN als „große Ehre“.

Außerdem wurde der CDU-Landtagsfraktionschef Björn Thümler als Mitglied des Kompetenzteams vorgestellt. Er soll im Falle eines CDU-Wahlsiegs das Ministerium für Finanzen und Digitalisierung übernehmen.

Die Landtagswahl ist am 15. Oktober. Derzeit regiert eine rot-grüne Koalition unter SPD-Ministerpräsident Stephan Weil.