Empfehlung - Reinhold Hilbers langer Weg zum Finanzminister

Lohne/Hannover. Mit der Ankündigung von CDU-Landeschef Bernd Althusmann, dass Reinhold Hilbers aus Lohne, in der nächsten Woche Finanzminister des Landes Niedersachsen werden soll, hat der Grafschafter CDU-Kreisvorsitzende ein politisches Ziel erreicht, auf das er in den vergangenen fünf Jahren im Landtag konsequent hingearbeitet hat. Das ist in der Politik zwar kein Garant für Erfolg, aber Hilbers hat neben Sachkompetenz und Fleiß offenbar auch das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite gehabt. Wäre die Ressortverteilung zwischen SPD und CDU für die künftige Koalition eine andere geworden, wäre möglicherweise für den Grafschafter kein passender Chefsessel dabei gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/reinhold-hilbers-langer-weg-zum-finanzminister-214853.html