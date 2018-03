Reinhold Hilbers gibt Sitze an Kollegen weiter

Seit er Finanzminister in Niedersachsens ist, muss Reinhold Hilbers bei seinen anderen Aufgaben kürzertreten. Das Ministeramt nimmt ihn voll in Beschlag. Dennoch bleibt Hilbers CDU-Vorsitzender in der Grafschaft und Vorsitzender der Kreistagsfraktion.