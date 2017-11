Empfehlung - Reinhold Hilbers aus Lohne wird heute Finanzminister

Lohne/Hannover. Viele Grafschafter blicken am heutigen Mittwoch nach Hannover. Das Interesse ist nicht nur groß, weil die Mitglieder des Landtages heute den Ministerpräsidenten wählen. Mit Reinhold Hilbers aus Lohne wird auch ein Grafschafter dem neuen Kabinett des niedersächsischen Landtages angehören. Der Kreisvorsitzende der Grafschafter CDU soll Finanzminister werden. Darauf haben sich CDU und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen zur Bildung der neuen Landesregierung geeinigt. Für den 53-Jährigen geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Zuletzt hatte er sich als finanzpolitischer Sprecher der CDU Faktion im Landtag einen Namen gemacht. Im Wahlkampf holte Spitzenkandidat Althusmann den Lohner in sein Schattenkabinett. Im Falle eines Wahlsieges der CDU hätte Reinhold Hilbers noch Sozialminister werden sollen. Während der Koalitionsverhandlungen nach der Wahl wurde Hilbers, der von der Presse in Hannover als Allzweckwaffe bezeichnet wird, von der CDU als Experte für Soziales und Finanzen eingesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/reinhold-hilbers-aus-lohne-wird-heute-finanzminister-215472.html