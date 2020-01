Empfehlung - Reif für die Insel? Im Winter nicht wirklich!

„I bin reif, reif, reif – reif für die Insel!“ Erinnern Sie sich an diesen Erfolgstitel des charmanten Österreichers Peter Cornelius? Damals in den Siebzigern, als der Austro-Pop seinen Siegeszug auch in Deutschland antrat, durchwehte oft ein Stück Melancholie die Texte dieser Interpreten. Im Falle des angesprochenen Ohrwurmes handelt es sich nämlich keineswegs um einen sehnsüchtigen Urlaubswunsch, sondern um das Gejammer eines Spießbürgers, der zu feige ist, sich aus dem Lebenskorsett zu befreien und ganz von vorne anzufangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/reif-fuer-die-insel-im-winter-nicht-wirklich-337628.html