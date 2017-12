Regionale Wirtschaft ist optimistisch wie nie zuvor

Die Laune in den mittelständischen Unternehmen in der Region ist so gut wie nie. Laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform erreicht der Stimmungsindikator einen Höchststand. 62,8 Prozent der Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als sehr gut oder gut.