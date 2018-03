Empfehlung - Reformierte und Lutheraner gehen am Sonntag zur Wahl

Nordhorn. 2018 ist doch ein Wahljahr, jedenfalls für die evangelischen Kirchengemeinden in Niedersachsen. Reformierte und Lutheraner bestimmen am kommenden Sonntag ihre Leitungsgremien neu – also die Kirchenräte und Gemeindevertretungen bei den einen, die Kirchenvorstände bei den anderen. Das Besondere an diesem 11. März ist, dass die beiden Konfessionen sich erstmals auf einen gemeinsamen Termin geeinigt haben. Der Superintendent des lutherischen Kirchenkreises Emsland-Bentheim, Dr. Bernd Brauer, hält das für einen guten Schritt: „Nunmehr kann abgestimmt auf dieses Ereignis hingewiesen werden, was in einer Gesellschaft mit einem eher schwindenden Einfluss von Kirchen von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist“, sagte er den GN.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/reformierte-und-lutheraner-gehen-am-sonntag-zur-wahl-228046.html