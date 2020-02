Empfehlung - Reformierte Jugend und CVJM laden ins „Jesus House“ ein

Schüttorf/Nordhorn Unter dem Motto „A new way to be human“ – ein neuer Weg, Mensch zu sein“ laden Reformierte Jugend Schüttorf und der CVJM Isterberg-Quendorf vom 17. bis 21. März zur Veranstaltungsreihe „Jesus House“ ein. Im Jugendcafé an der Mauerstraße in Schüttorf haben junge Menschen zwischen 13 und 17 Jahren die Chance, jeden Abend zwischen 18 und 20 Uhr ein abwechslungsreiches Programm zu erleben: Eine Menge Spaß und ebenso viel Tiefgang, Begegnung mit „alten“ Geschichten aus der Bibel und Auseinandersetzung mit neuen Fragen. „Jesus House ist ein christliches Event, das zeitgleich an mehreren hundert Orten in Deutschland stattfindet“, erläutert Jugendreferent Silvan Lange. Das Vorbereitungsteam habe sich für die Streaming-Variante entschieden. Tagsüber gibt es über das Soziale Netzwerk Instagram Impulse und abends per Stream ein circa einstündiges Programm auf YouTube mit Clips zu einem biblischen Thema. Direkt im Anschluss haben Interessierte die Möglichkeit, im Live-Chat Fragen zu stellen und eine unmittelbare Antwort zu bekommen. „Viele junge Menschen glauben an eine höhere Macht und sind an spirituellen Themen durchaus interessiert“ erklären Julia Garschagen und Kai Günther als Leitungsteam des deutschlandweiten Projekts. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/reformierte-jugend-und-cvjm-laden-ins-jesus-house-ein-342704.html