Rechte Szene stellt „schwarze Kreuze“ in der Grafschaft auf

Lingen/Nordhorn/Veldhausen Bei der Aktion „Schwarze Kreuze“ „wollen Anhänger der rechten Szene jährlich am 13.07. an die Menschen erinnern, die Opfer von Straftaten wurden, die sie als ,Ausländergewalt‘ bezeichnen“, berichtet die Polizei am Montag. Dazu stellen sie schwarze Kreuze auf, die die Beamten nun auch in der Grafschaft Bentheim sichergestellt haben. Ein Kreuz fanden die Polizisten zum Beispiel unter einem Ortseingangsschild in Veldhausen, ein weiteres im emsländischen Schapen.

„Wenn aufmerksame Bürger weitere Kreuze sichten oder Personen festgestellt haben, die mit den aufgestellten Kreuzen in Zusammenhang stehen, melden sie dies bitte ihrer zuständigen Polizeidienststelle“, fordert die Polizei auf. Ob das Aufstellen möglicherweise eine Ordnungswidrigkeit ist, werde zur Zeit geprüft.

Hinweise nimmt auch der polizeiliche Staatsschutz in Lingen unter der Telefonnummer 0591 87344 entgegen.