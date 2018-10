Empfehlung - Rea Garvey tritt bei Grafschaft Open Air im Mai auf

Nordhorn Eine Mischung wie im Wohnzimmer, in dem sich jeder wohlfühlen soll: Nach diesem Erfolgsrezept bei der Künstlerauswahl hat Hartmut Weusmann auch für die 6. Auflage des Grafschaft Open Air gesucht. Der Manager von der Agentur „Voiceman" in Gildehaus ist zuversichtlich, dass ihm dies geglückt ist und auch am 25. Mai des kommenden Jahres „eine tolle Atmosphäre" herrschen wird. Auf dem Nordhorner BE-Gelände, wo sich bereits eine Tradition von Konzerten unter freiem Himmel mit musikalischen Hochkarätern entwickelt hat, sollen vor allem diese drei Interpreten erneut mehr als 10.000 Besucher anlocken:(...)