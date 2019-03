Empfehlung - Rea Garvey im Interview: Ich will in Nordhorn abrocken!

Rea Garvey, wissen Sie noch: 2015 feierten Sie mit 10.000 Fans bei Ihrem Konzert auf den Vechtewiesen in Emlichheim. Am 25. Mai 2019 kehren Sie wieder in die Grafschaft zurück. Auf was dürfen sich Ihre Fans in Nordhorn freuen?Nach einer viermonatigen Auftrittspause kann ich es gar nicht erwarten, mit der Band zurück auf die Bühne zu kommen. Ich hätte mir im Vorfeld nie ausmalen können, welchen nachhaltigen Eindruck die Neon Tour 2018 auf mich haben wird. Wir spielten vor riesigem Publikum in einigen der größten Veranstaltungsorte Deutschlands. Und um ehrlich zu sein, ich habe dieses Dröhnen echt vermisst. Ich kann den Fans versprechen: Wir werden nach Nordhorn kommen, um ordentlich abzurocken!(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/rea-garvey-im-interview-ich-will-in-nordhorn-abrocken-286731.html