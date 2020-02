Empfehlung - Rat: AfD ist mit Landsparteitag in Nordhorn unerwünscht

Nordhorn Mit fraktionsübergreifender Geschlossenheit geht vom Nordhorner Rat nach seiner Sitzung am Donnerstag ein klares politisches Signal an die Öffentlichkeit: Die AfD ist mit ihrem geplanten Landespartei in der Stadt und in der Alten Weberei unerwünscht. Zwar hat die Stellungnahme des Rates als dem politischen Souverän keinerlei Auswirkungen auf die Ankündigung der Alternative für Deutschland (AfD), sich notfalls in das Kultur- und Tourismuszentrum Alte Weberei für ihren im Frühjahr geplanten zweitägigen Landesparteitag vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück einzuklagen. Doch Sprecher aller Fraktionen machten in der öffentlichen Ratssitzung am Donnerstagabend deutlich: Unabhängig vom juristischen Ausgang einer Klage der AfD gegen die Kulturzentrum Alte Weberei GmbH und gegen die Stadt Nordhorn wolle man sich auf politischer Ebene eindeutig gegen das Vorhaben positionieren und der Weberei-Geschäftsführung, die über die Mietanfrage der AfD zu entscheiden hat, den Rücken stärken.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/rat-afd-ist-mit-landsparteitag-in-nordhorn-unerwuenscht-344141.html