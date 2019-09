Empfehlung - Radfahr-Serie: Gleiche Rechte für Verkehrsteilnehmer

Nordhorn Es ist noch gar nicht so lange her: Ein junger Radfahrer auf dem Weg vom Stadtflur zum Freibad. Der Fahrradweg vor ihm über die Abfahrt der Umgehungsstraße ist rot markiert. Eine Autofahrerin hat ihn nicht beachtet und steht mit ihrem SUV mitten drauf. Sie guckt rechts und links, den jungen Mann auf dem Fahrrad nimmt sie nicht zur Kenntnis. Endlich eine Lücke und sie fährt los. Der Junge will gerade wieder losfahren, da kommt schon der nächste Autofahrer und versperrt ihm den Weg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/radfahr-serie-gleiche-rechte-fuer-verkehrsteilnehmer-318750.html