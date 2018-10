Empfehlung - Rabbinerin: Reformationstag gedenkpolitisch problematisch

Nordhorn Im Mittelpunkt stand der Vortrag der Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hameln, Dr. Ulrike Offenberg. Sie ist seit zwei Jahren dort in einem Teilzeit-Amt, das sie von ihrer Heimatstadt Berlin aus wahrnimmt. Die dreifache Mutter ist eine von neun weiblichen Rabbinern in Deutschland, gegenüber 100 Männern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/rabbinerin-reformationstag-gedenkpolitisch-problematisch-263744.html