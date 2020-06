Quendorfer See und Lohner Freizeitsee bleiben gesperrt

Schüttorf/Lohne Der Quendorfer See und der Lohner Freizeitsee bleiben weiterhin für Badegäste gesperrt. Auch die Nutzung der Spielplätze und Rundwege ist von nun an nicht mehr möglich. Der Zugang zu den gastronomischen Betrieben an den beiden Seen ist frei. Das teilt der Landkreis am Freitag mit.

Diese Entscheidung haben Stadtdirektor Manfred Windhaus (Stadt Schüttorf) und Bürgermeister Manfred Wellen (Gemeinde Wietmarschen) in einem Gespräch mit Landrat Uwe Fietzek und dem Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Gerhard Vogelsang getroffen. „Wesentlicher Grund hierfür ist die Tatsache, dass im Ernstfall Infektionsketten bei den Besuchern der Badeseen nicht nachvollzogen werden können. An den Seen sind Einlasskontrollen, die die Besucherzahlen reglementieren und persönliche Daten erfassen könnten, nicht zu realisieren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bitte um Verständnis

„Wir bedauern natürlich sehr, dass gerade jetzt zur Sommer- und Ferienzeit diese beliebten Ausflugsziele gesperrt bleiben müssen“, so Manfred Windhaus. „Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat aber für uns in jedem Fall oberste Priorität und bitten um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen“, ergänzt Amtskollege Manfred Wellen.

„Stadtdirektor Windhaus und Bürgermeister Wellen ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen“, fasst Landrat Uwe Fietzek zusammen. „Wie wichtig und angebracht nach wie vor Vorsichtsmaßnahmen sind, wird uns dieser Tage durch die Geschehnisse in Gütersloh deutlich vor Augen geführt. Darüber hinaus lege ich allen Grafschafterinnen und Grafschaftern unsere Freibäder ans Herz, die Hygienekonzepte entwickelt haben, um ihren Gästen ungetrübten Badespaß zu ermöglichen.“

Es droht ein Bußgeld

Solange die Einschränkunngen für die öffentlichen Badeanstalten gelten, solange werden auch die Grafschafter Badeseen gesperrt bleiben, lautet das Fazit.

Wer sich nicht an die Vorgaben hält, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Alle Beteiligten seien sich laut Pressemitteilung einig: „Die Grafschafter Bevölkerung hat sich bisher vorbildlich verhalten und wir hoffen darauf, dass sich dies auch fortsetzen wird.“