Empfehlung - Puppentheater an Schulen stößt Bauern sauer auf

Uelsen/Neuenhaus/Nordhorn Der Tümpel stinkt, das Wasser ist trüb. Was ist denn nur passiert? Die Wildblumen Marga und Kleo wissen es und singen: „Gülle, Gülle, Gülle in dieser Fülle. Das ist nichts, was ich noch brauch.“ Knapp 300 Mädchen und Jungen sitzen in der Aula der Grundschule Uelsen und beobachten, wie sich Pflanzen und Tiere Gedanken über die Verschmutzung der Natur machen und am Ende der Meinung sind: Wenn alle Menschen weniger verbrauchen, ist auch der Natur geholfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/puppentheater-an-schulen-stoesst-bauern-sauer-auf-278737.html